Шарика, мушарака. Депутат призвал обеспечить правильный лингвистический перевод

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении законопроекта о развитии исламских принципов финансирования депутат Дастанбек Джумабеков отметил, что в документе отмечены некоторые непонятные термины.

Он спросил представителей Нацбанка и инициаторов, что означают слова «шарика» и «мушарака».

Заместитель председателя Национального банка Медет Таиров отметил, что «шарика» — это партнерство банка с клиентом, а «мушарака» — это почти то же самое.

Депутат выразил недоумение употреблением в законопроекте подобных терминов.

«В Конституции КР указано, что в стране госязык — это кыргызский, официальный — русский язык. Надо поработать над понятийной частью законопроекта. Неправильно оставлять термины других стран в документе, это может противоречить Основному закону. Можно же, как вы пояснили, писать, что это партнерство», — считает Дастан Джумабеков.

Один из инициаторов законопроекта нардеп Илимбек Кубанычбеков отметил, что «шарика», «мушарака» — это международная терминология в исламском финансировании. «В режиме третьего чтения мы учтем это замечание и в скобках рядом с этими терминами напишем на кыргызском значение этих терминов», — добавил он.
