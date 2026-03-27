10:09
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Экономика

Рубль и евро вновь ушли в минус. Курс валют на 27 марта

У российского рубля вновь период нестабильности: взлеты заканчиваются падениями и наоборот

Большинство валют подешевели к сому. Российский рубль прервал двухдневный рост, потеряв чуть более 1 процента. Европейская валюта и китайский юань также подешевели. Доллар США немного подорожал, достигнув мартовского максимума, тенге сохранил прежние позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,0009 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,0835 сома (снижение на 0,37 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,48 сома, продажа — 101,47 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0712 сома (снижение на 1,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,062 сома, продажа — 1,096 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1815 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1596 сома, продажа — 0,1903 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,6684 сома (снижение на 0,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 12,9 сома.

  • Четвертую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/367658/
просмотров: 368
Версия для печати
27 марта, пятница
10:02
После миллиардных потерь: глава холдинга «Аю» может вернуться в Кыргызстан После миллиардных потерь: глава холдинга «Аю» может вер...
10:00
Вопреки диагнозу: как выпускник интерната для слабовидящих нашел свое призвание
09:58
«Яндекс Кыргызстан» оплатил более 1,25 миллиарда сомов налогов в 2025 году
09:56
Президента просят совместно отметить 7 апреля и освободить молодых политиков
09:56
Кабмин принял имущество от Таджикистана после обмена землями