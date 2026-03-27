Рубль и евро вновь ушли в минус. Курс валют на 27 марта

Большинство валют подешевели к сому. Российский рубль прервал двухдневный рост, потеряв чуть более 1 процента. Европейская валюта и китайский юань также подешевели. Доллар США немного подорожал, достигнув мартовского максимума, тенге сохранил прежние позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,0009 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,0835 сома (снижение на 0,37 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,48 сома, продажа — 101,47 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0712 сома (снижение на 1,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,062 сома, продажа — 1,096 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1815 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1596 сома, продажа — 0,1903 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,6684 сома (снижение на 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 12,9 сома.
Четвертую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.