Экономика

Резкое падение рубля сменилось столь же быстрым ростом. Курс валют на 25 марта

Фото из интернета. За два дня российский рубль отыграл более трех процентов стоимости к сому

Большинство основных валют выросли по отношению к сому. У российского рубля заметный взлет — более трех процентов. Евро и китайский юань также укрепили позиции, а курс тенге остался неизменным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4485 сома (снижение на 0,0017 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,3659 сома (рост на 0,54 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,01 сома, продажа — 101,99 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0684 сома (скачок на 3,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,069 сома, продажа — 1,102 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1815 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1615 сома, продажа — 0,1902 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,6926 сома (рост на 0,24 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13 сомов.

  • Четвертую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
