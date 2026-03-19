Экономика

Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на 19 марта

Фото из интернета. Российский рубль с начала недели потерял уже 3,31 процента стоимости

Европейская валюта и китайский юань подорожали по отношению к сому. Российский рубль продолжил стремительное падение, а казахский тенге немного снизился после вчерашнего рекорда. Доллар США сохранил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,8561 сома (рост на 0,19 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,99 сома, продажа — 100,97 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,059 сома (снижение на 1,43 процента). Третий день подряд обновляет минимумы марта и 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,034 сома, продажа — 1,071 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1814 сома (снижение на 0,71 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1599 сома, продажа — 0,1901 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7237 сома (рост на 0,20 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13 сомов.

  • Четвертую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.

  • В 2025-м регулятор провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
