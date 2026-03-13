Рубль упал до минимума года, евро вновь ниже 101 сома. Курс валют на 13 марта

Российский рубль, евро, китайский юань и казахский тенге подешевели по отношению к сому. Доллар США стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,9829 сома (снижение на 0,56 процента). Вторая за неделю просадка ниже отметки 101 сом.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,4 сома, продажа — 101,38 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,104 сома (снижение на 0,49 процента). Обновил минимум месяца и 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,087 сома, продажа — 1,121 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1778 сома (снижение на 0,45 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1586 сома, продажа — 0,1857 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,7188 сома (снижение на 0,08 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,3 сома.
Четвертую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.
В 2025-м регулятор провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.