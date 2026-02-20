17:51
Экономика

Разработка месторождения Тоголок: $2,3 миллиарда выручки и 600 рабочих мест

Выручка за весь период разработки месторождения Тоголок составит от $2 миллиардов до $2,3 миллиарда, чистая прибыль — $600-700 миллионов. Такие данные озвучили в ЗАО «Кумтор оперейтинг компани».

По данным компании, объем капитальных вложений за весь период эксплуатации составит $170-200 миллионов.

В виде налогов в республиканский бюджет будет выплачено около $650-700 миллионов.

«Указанные финансовые показатели прогнозные, на основе текущих рыночных цен на золото. На предприятии будет создано 600 новых рабочих мест», — отметили в ЗАО.

Компания получила лицензию на разработку месторождения Тоголок в августе 2023 года, после чего возобновила активные геологические работы для подтверждения запасов. Эти работы проводятся при финансовой поддержке ЗАО «Кумтор Голд Компани».

Сейчас ведутся подготовительные работы по прокладке к месторождению 35 километров линий электропередачи от села Ак-Шийрак. На участке Сары-Бель будут построены подстанция мощностью 10 мегаватт и золотоизвлекательная фабрика мощностью 500 тысяч тонн руды в год.

Также спроектирована техническая дорога от села Уч-Кошкон до месторождения, строится новый мост через реку Кайчи.

В этом году на месторождении Тоголок начнутся полномасштабные горные работы. Ожидается, что первая руда будет добыта в 2026-м, а первый сплав Доре выплавят в следующем.

Освоение месторождения рассчитано на 16 лет и будет проходить в два этапа. Всего будет добыто более 16 тонн золота:

  • на первом этапе — 6 тонн золота открытым способом в течение семи-восьми лет;
  • на втором этапе — более 10 тонн драгметалла подземным способом.
