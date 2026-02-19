Рубль и тенге дорожают и обновили годовые максимумы. Курс валют на 19 февраля

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге выросли, обновив годовые максимумы. Евро и китайский юань снизились после недавнего укрепления. Доллар США стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,4577 сома (снижение на 0,09 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,7 сома, продажа — 103,69 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1422 сома (рост на 0,41 процента). Обновил максимум по стоимости в 2026 году.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,13 сома, продажа — 1,159 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1788 сома (рост на 0,17 процента). Очередное обновление максимума по стоимости в 2026 году. Это самое высокое значение с середины 2022-го.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1569 сома, продажа — 0,1861 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,658 сома (снижение на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 13,05 сома.
-
Вторую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.
-
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.