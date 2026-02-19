09:35
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Экономика

Рубль и тенге дорожают и обновили годовые максимумы. Курс валют на 19 февраля

Фото из интернета. Казахский тенге продолжает активно укрепляться к сому

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге выросли, обновив годовые максимумы. Евро и китайский юань снизились после недавнего укрепления. Доллар США стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,4577 сома (снижение на 0,09 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,7 сома, продажа — 103,69 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1422 сома (рост на 0,41 процента). Обновил максимум по стоимости в 2026 году.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,13 сома, продажа — 1,159 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1788 сома (рост на 0,17 процента). Очередное обновление максимума по стоимости в 2026 году. Это самое высокое значение с середины 2022-го.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1569 сома, продажа — 0,1861 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,658 сома (снижение на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 13,05 сома.

  • Вторую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362623/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 февраля
Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на 18 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 февраля
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 17 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 февраля
Евро и юань подешевели, рубль стабилен. Курс валют на 16 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 февраля
Юань ставит очередной рекорд, рубль стабилен. Курс валют на 13 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 февраля
Юань и тенге обновили рекорды по стоимости к сому. Курс валют на 12 февраля
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;ближайшее время запустят систему быстрых платежей В Кыргызстане в ближайшее время запустят систему быстрых платежей
Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;февраля Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на 18 февраля
В&nbsp;2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану&nbsp;1,5 миллиона тонн ГСМ В 2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;17&nbsp;февраля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 17 февраля
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
19 февраля, четверг
09:34
Макрон назвал свободу слова в интернете в нынешних условиях «полной чушью» Макрон назвал свободу слова в интернете в нынешних усло...
09:29
Пропавшую в Бишкеке 17-летнюю девушку нашли в Караколе
09:24
Рубль и тенге дорожают и обновили годовые максимумы. Курс валют на 19 февраля
09:15
Главе МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» вынесен выговор: за что
08:58
В Бишкеке нехватка парковок, а стоянки работают как автосалоны, возмущен депутат
18 февраля, среда
23:40
Планшет с антишпионской версией Android представили компании Murena и Volla