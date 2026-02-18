Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на 18 февраля

Официальные курсы казахстанского тенге, китайского юаня и российского рубля выросли по отношению к сому. При этом тенге обновил локальный максимум последних нескольких лет. Евро показал снижение, а доллар США по-прежнему стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,5539 сома (снижение на 0,2 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 103,16 сома, продажа — 104,14 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1375 сома (рост на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,132 сома, продажа — 1,158 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1785 сома (рост на 0,45 процента). Максимальная стоимость за последние несколько лет — с середины 2022 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1568 сома, продажа — 0,1847 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,665 сома (рост на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,7 сома.
Вторую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.