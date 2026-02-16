Евро и юань подешевели, рубль стабилен. Курс валют на 16 февраля

Официальные курсы китайского юаня, евро и казахского тенге продемонстрировали снижение после недавнего роста. Российский рубль показал минимальное укрепление, а доллар США сохранил прежние позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,85 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,7419 сома (снижение на 0,15 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 103,3 сома, продажа — 104,3 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1329 сома (рост на 0,009 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,125 сома, продажа — 1,157 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1763 сома (снижение на 0,4 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1625 сома, продажа — 0,1875 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,6567 сома (снижение на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 13 сомов.
Вторую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.