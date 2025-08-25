Ввоз легковых автомобилей в Россию через Кыргызстан резко сократился. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
По его данным, через КР за 7 месяцев 2025 года в РФ ввезли 16,4 тысячи автомобилей (- 72 процента).
Он отметил, что из Кыргызстана поступают в основном новые автомобили (94 процента).
Топ-5 марок автомашин, которые ввозят в РФ из КР:
- Toyota 4 тысячи 651 штука (+18 процентов);
- Geely 2 тысячи 449 штук (- 83 процента);
- BMW 1 тысяча 906 штук (- 14 процентов);
- Volkswagen 1 тысяча 225 штук (0 процентов);
- KIA 886 штук (- 65 процентов).