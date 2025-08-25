Ввоз легковых автомобилей в Россию через Кыргызстан резко сократился. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его данным, через КР за 7 месяцев 2025 года в РФ ввезли 16,4 тысячи автомобилей (- 72 процента).

Он отметил, что из Кыргызстана поступают в основном новые автомобили (94 процента).

Топ-5 марок автомашин, которые ввозят в РФ из КР: