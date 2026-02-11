Строительство ГЭС «Куланак» профинансирует Государственный банк развития. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

По ее данным, Госбанк развития Кыргызстана подписал соглашение о финансировании строительства ГЭС «Куланак» в Нарынской области для сокращения дефицита электроэнергии.

Реализация проекта позволит запустить гидроэлектростанцию мощностью 100 мегаватт. Планируется, что ГЭС «Куланак» будет вырабатывать около 435 миллионов киловатт-часов в год. Это поможет снизить дефицит электроэнергии почти на 11 процентов.

Новая гидроэлектростанция укрепит позиции Кыргызстана на региональном рынке электроэнергии и обеспечит новыми рабочими местами жителей Нарынского района, отметили в ведомстве.

Запуск ГЭС также поможет расширить площади орошаемых земель в регионе. Это создаст условия для роста аграрного сектора и улучшит качество жизни населения за счет развития инфраструктуры и стабильного доступа к поливной воде.