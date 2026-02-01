21:57
В Сокулукском районе внедряют технологии восстановления деградированных земель

Зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки посетил государственное предприятие «Кыргызмамасылтукумзавод» в селе Фрунзе Сокулукского района. Он ознакомился с внедрением мелиорационных методов по восстановлению деградированных пахотных земель и использованием современной сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельхоз.

На базе предприятия продемонстрировали работу агрегата для глубокого рыхления почвы (чизеля), применяемого в системе ресурсосберегающего земледелия. Техника обеспечивает рыхление на глубину 40–70 сантиметров, разрушает уплотненный подпахотный слой, повышает водопроницаемость почвы, способствует сохранению влаги и улучшает воздухообмен, создавая благоприятные условия для развития корневой системы растений.

По оценкам специалистов, внедрение современных мелиорационных технологий позволяет улучшить состояние почвы и увеличить урожайность сельскохозяйственных культур на 30–35 процентов.

 Технология применяется как при предпосевной подготовке, так и при восстановлении уплотненных и деградированных земель.

Запуская новые технологии в тестовом режиме, министр отметил, что развитие мелиорации и техническое обновление отрасли до начала пахотных работ являются одними из ключевых направлений аграрной политики.

«Повышение производительности сельского хозяйства возможно только через научно обоснованное земледелие. Перед вспашкой и посевом необходимо проводить анализ состояния почвы, точно определять ее потребность в питательных веществах и на этой основе выбирать оптимальные агротехнические решения», — подчеркнул он.

Кроме того, Бакыт Торобаев сообщил, что в рамках государственной поддержки в 2025 году для сельхозпроизводителей и племенных хозяйств страны закуплена сельскохозяйственная техника на сумму $2,5 миллиона. Она будет предоставляться на условиях лизинга.
