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Экономика

Общая площадь пашни в Кыргызстане составила 1 миллион 292,9 тысячи гектаров

Общая площадь пашни в Кыргызстане составила 1 миллион 292,9 тысячи гектаров. Такие данные, по состоянию на начало текущего года, содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Отмечается, что основную часть указанных земель занимают крестьянские (фермерские) хозяйства — 1 миллион 145,4 тысячи гектаров. Это 88,6 процента от общего объема сельхозугодий.

Государственные и коллективные хозяйства используют 4,9 процента пашни. Личные подсобные хозяйства составляют 6,5 процента, а в состав государственного фонда сельскохозяйственных угодий входит 219,9 тысячи гектара (17,1 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338373/
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