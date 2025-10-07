17:19
Происшествия

В Панфиловском районе на баланс государства вернули 278 гектаров земли

ГКНБ выявил неучтенные в государственных органах сельскохозяйственные земли общей площадью 278 гектаров на территории Панфиловского района Чуйской области.

Как сообщили в ведомстве, отдельные руководители и работники органов местного самоуправления без соблюдения обязательных процедур изъятия в муниципальную собственность предоставляли эти земли в аренду аффилированным лицам.

Отмечается, что в рамках доследственной проверки сельхозугодья возвращены государству.

Кроме этого, в ходе проверки установлены факты незаконного владения долевыми землями, собственники которых выехали за пределы страны либо умерли.

В настоящее время проводится регистрация земельных угодий и дается юридическая оценка действиям виновных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346300/
просмотров: 305
