Сом ослаб и подешевел сразу ко всем основным валютам. Курс на 27 января

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Официальный курс НБ КР: 103,6457 сома (скачок на 0,95 процента). Новый январский максимум стоимости, а также новый рекорд с учетом данных за весь 2025 год.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1538 сома (рост на 0,1 процента). Новый максимум по стоимости с учетом данных за весь прошлый год.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1742 сома (рост на 0,29 процента). Новый январский максимум по стоимости.

Китайский юань:

Первую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.

В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов НБ КР не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).