Сом ослаб и подешевел сразу ко всем основным валютам. Курс на 27 января

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,005 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,6457 сома (скачок на 0,95 процента). Новый январский максимум стоимости, а также новый рекорд с учетом данных за весь 2025 год.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 103,41 сома, продажа — 104,39 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1538 сома (рост на 0,1 процента). Новый максимум по стоимости с учетом данных за весь прошлый год.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,129 сома, продажа — 1,163 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1742 сома (рост на 0,29 процента). Новый январский максимум по стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1552 сома, продажа — 0,1827 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,5717 сома (рост на 0,1 процента). Обновлен исторический максимум стоимости китайской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,55 сома, продажа — 13,1 сома.
-
Первую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.
-
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов НБ КР не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м Национальный банк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.