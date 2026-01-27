10:24
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Экономика

Сом ослаб и подешевел сразу ко всем основным валютам. Курс на 27 января

Фото из интернета. Российский рубль вновь установил рекорд самой высокой цены с учетом всего 2025 года

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,005 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,6457 сома (скачок на 0,95 процента). Новый январский максимум стоимости, а также новый рекорд с учетом данных за весь 2025 год.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 103,41 сома, продажа — 104,39 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1538 сома (рост на 0,1 процента). Новый максимум по стоимости с учетом данных за весь прошлый год.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,129 сома, продажа — 1,163 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1742 сома (рост на 0,29 процента). Новый январский максимум по стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1552 сома, продажа — 0,1827 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5717 сома (рост на 0,1 процента). Обновлен исторический максимум стоимости китайской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,55 сома, продажа — 13,1 сома.

  • Первую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов НБ КР не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м Национальный банк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359364/
просмотров: 552
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 января
Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 января
Рубль вновь заметно подорожал к сому, евро подешевел. Курс валют на 23 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 января
Рубль и тенге продолжают дорожать к сому. Курс валют на 22 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 21 января
Сом продолжает дешеветь к основным валютам, кроме доллара. Курс на 21 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 января
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 20 января
Популярные новости
На&nbsp;руках у&nbsp;населения имеется денежная масса в&nbsp;размере 200-300 миллиардов сомов На руках у населения имеется денежная масса в размере 200-300 миллиардов сомов
ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не&nbsp;чувствуют подъема экономики ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не чувствуют подъема экономики
БЧК бетонируют: проект за&nbsp;37&nbsp;миллионов евро снизит потери воды в&nbsp;два раза БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
Рубль, евро и&nbsp;тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;января Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
27 января, вторник
10:19
Кабмин меняет бюджетные правила: программный подход и контроль эффективности Кабмин меняет бюджетные правила: программный подход и к...
10:18
В США TikTok, YouTube и Meta будут судить за причинение вреда психике детей
10:16
Дроппер задержан в Чуйской области: его карта помогла мошенникам украсть деньги
10:13
Ботсад НАН КР получит новые ставки и больше денег: кабмин одобрил изменения
10:10
В Чуйской области задержан субподрядчик, не выплативший зарплату строителям ГЭС