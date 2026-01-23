09:54
Рубль вновь заметно подорожал к сому, евро подешевел. Курс валют на 23 января

Официальные курсы российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли, евро — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,2203 сома (снижение на 0,18 процента). Коррекция после заметного роста.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,06 сома, продажа — 103,04 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1409 сома (скачок на 1,47 процента). Новый январский максимум стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,14 сома, продажа — 1,169 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1728 сома (рост на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,152 сома, продажа — 0,1807 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5593 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,2 сома.

  • Первую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

