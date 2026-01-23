Рубль вновь заметно подорожал к сому, евро подешевел. Курс валют на 23 января

Официальные курсы российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли, евро — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Официальный курс НБ КР: 102,2203 сома (снижение на 0,18 процента). Коррекция после заметного роста.

Российский рубль:

Казахстанский тенге:

Китайский юань:

Первую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).