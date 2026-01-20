09:40
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 20 января

Фото из интернета. Китайский юань стабильно дорожает по отношению к сому, тренд продолжается с декабря 2025 года

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,6694 сома (рост на 0,14 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,38 сома, продажа — 102,36 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1184 сома (рост на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,112 сома, продажа — 1,138 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1716 сома (рост на 0,41 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,156 сома, продажа — 0,1796 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5584 сома (рост на 0,08 процента). Китайская валюта установила пятый с начала 2026 года рекорд по стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358477/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 января
Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 января
Рубль и доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на 16 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 января
После резкого роста рубль дешевеет, юань бьет рекорды. Курс валют на 15 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 января
Рубль резко пошел в рост, а доллар немного подешевел. Курс валют на 14 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 января
Рубль и тенге заметно подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 13 января
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане курс тенге может рухнуть в&nbsp;любой момент&nbsp;&mdash; Reuters В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters
Предприниматель заявил о&nbsp;закрытии в&nbsp;Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов Предприниматель заявил о закрытии в Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане снизились на&nbsp;1-1,5 сома Цены на топливо в Кыргызстане снизились на 1-1,5 сома
Рубль и&nbsp;доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;января Рубль и доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на 16 января
Бизнес
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
20 января, вторник
09:39
В Бишкеке локализован крупный пожар на станции техобслуживания В Бишкеке локализован крупный пожар на станции техобслу...
09:37
Премьер Японии объявила о досрочном роспуске нижней палаты парламента
09:25
Пьяный водитель без прав протащил инспектора на капоте и оказался в ИВС
09:22
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 20 января
09:19
Четырем компаниям возобновили разрешение трудоустраивать граждан КР за рубежом