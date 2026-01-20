Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 20 января

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,6694 сома (рост на 0,14 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,38 сома, продажа — 102,36 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1184 сома (рост на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,112 сома, продажа — 1,138 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1716 сома (рост на 0,41 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,156 сома, продажа — 0,1796 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,5584 сома (рост на 0,08 процента). Китайская валюта установила пятый с начала 2026 года рекорд по стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,2 сома.