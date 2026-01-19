10:31
Экономика

Срок пребывания в РФ международных перевозчиков из безвизовых стран увеличат

Срок пребывания в России международных перевозчиков из безвизовых стран предлагается увеличить. В МВД РФ подготовили проект постановления правительства, которым предлагается увеличить до 180 суток в течение календарного года этот период, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В целях обеспечения бесперебойных международных перевозок МВД России подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации, которым предусмотрено увеличение срока временного пребывания иностранцев, осуществляющих международные автомобильные перевозки, до 180 суток в течение календарного года», — написала она в своем Telegram-канале.

Ирина Волк добавила, что срок пребывания указанной категории иностранных граждан будет увеличен при условии представления в электронной форме с использованием мобильного приложения (ruID) «Госуслуги» заявления в целях въезда в РФ и пребывания (проживания) в стране.

В МВД подчеркнули, что в случае, если такое заявление не будет направлено, срок временного пребывания иностранных водителей будет исчисляться в общем порядке — 90 дней суммарно в календарном году.
