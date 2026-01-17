14:14
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 17 января. Что подорожало больше всего

За неделю в Бишкеке подорожали мясо, рис, помидоры, лук, морковь, капуста, груши, подешевели — хлеб, огурцы, перец, яблоки, сахар, молоко, яйца.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 10 января. Что подорожало больше всего
В итоге за последнюю неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 1 сом и составила 6 тысяч 722 сома.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 452 сома. С начала года она подешевела на 1 сом, а по сравнению с аналогичным периодом 2025-го подорожала на 710 сомов.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.

За 2025 год продуктовая корзина подорожала на 686 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 18 октября — 5 тысяч 791 сом. Самой дорогой корзина была 6 декабря — 6 тысяч 927 сомов.


Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358150/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 10 января. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина. Что за год подорожало больше всего
Новогодняя корзина Бишкека на 27 декабря. Сколько денег семья потратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 20 декабря. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 13 декабря. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 6 декабря. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 29 ноября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 22 ноября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 15 ноября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 8 ноября. Как изменились цены за неделю
Популярные новости
Рубль резко пошел в&nbsp;рост, а&nbsp;доллар немного подешевел. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;января Рубль резко пошел в рост, а доллар немного подешевел. Курс валют на 14 января
Предприниматель заявил о&nbsp;закрытии в&nbsp;Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов Предприниматель заявил о закрытии в Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов
Рубль и&nbsp;доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;января Рубль и доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на 16 января
После резкого роста рубль дешевеет, юань бьет рекорды. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;января После резкого роста рубль дешевеет, юань бьет рекорды. Курс валют на 15 января
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
17 января, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 17 января. Что подорожало больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 17 января. Что подорожал...
13:40
В Кыргызстане смягчают требования к обустройству СЭЗ
13:29
Замначальника Алайского РОВД уволен — приходил на службу пьяным
13:28
В Украине погибли минимум 163 тысячи российских военных — расследование
13:19
В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters