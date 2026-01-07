14:37
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

Более 60 агропредприятий открыли в Кыргызстане в 2025 году

Более 60 агропредприятий открыли в Кыргызстане в 2025 году, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, за отчетный период на территории страны введены в эксплуатацию 63 новых предприятия, ориентированных на переработку сельскохозяйственной продукции и развитие торгово-логистической инфраструктуры. В том числе торгово-логистические центры, предприятия по переработке зерновых культур, плодоовощной и ягодной продукции, производству молочных изделий, мяса, рыбы, шерсти, растительного масла, а также объекты органического производства. Создано 2 тысячи 707 рабочих мест.

Доля предприятий пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства страны достигла 17,4 процента в период с января по ноябрь прошлого года.

Предприятиями агропромышленного комплекса произведено продуктов питания на сумму 94,2 миллиарда сомов.

В 2026 году планируется запуск 75 новых перерабатывающих предприятий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357177/
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Перерабатывающая отрасль КР выросла на 27,8 процента за 11 месяцев
В Кыргызстане за 11 месяцев 796 сел обеспечены питьевой водой
От икры до прилавка: КР внедряет цифровой контроль над рыбной продукцией
В КР проводят анализ самообеспеченности по основным продовольственным товарам
В Кыргызстане реализуют полную цифровизацию аграрного сектора
В Баткенской области модернизируют Шахимарданскую оросительную систему
Минсельхоз запускает пилотную программу «Молодой ветеринар: жилье и карьера»
Бакыт Торобаев призвал фермеров ускорить осенние полевые работы
В КР стартует новый проект по закладке фруктовых садов на обочинах дорог
В Кыргызстане создают центр развития рыболовства и аквакультуры
Популярные новости
Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств
Кыргызстан оказался в&nbsp;пятерке стран, активно закупающих шампанское в&nbsp;России Кыргызстан оказался в пятерке стран, активно закупающих шампанское в России
Скоро старый Новый год. КР&nbsp;вошла в&nbsp;топ-5 импортеров консервированных огурцов Скоро старый Новый год. КР вошла в топ-5 импортеров консервированных огурцов
Продуктовая корзина. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Продуктовая корзина. Что за год подорожало больше всего
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
7 января, среда
14:20
Более 60 агропредприятий открыли в Кыргызстане в 2025 году Более 60 агропредприятий открыли в Кыргызстане в 2025 г...
14:02
В Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во время проверки документов — УПСМ
13:55
«Роскосмос» опубликовал фото туманности, которую называют «Рождественская елка»
13:25
В музее ИЗО пройдет выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»
13:18
Стало известно, кто сыграет роль Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007