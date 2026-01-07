Более 60 агропредприятий открыли в Кыргызстане в 2025 году, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, за отчетный период на территории страны введены в эксплуатацию 63 новых предприятия, ориентированных на переработку сельскохозяйственной продукции и развитие торгово-логистической инфраструктуры. В том числе торгово-логистические центры, предприятия по переработке зерновых культур, плодоовощной и ягодной продукции, производству молочных изделий, мяса, рыбы, шерсти, растительного масла, а также объекты органического производства. Создано 2 тысячи 707 рабочих мест.

Доля предприятий пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства страны достигла 17,4 процента в период с января по ноябрь прошлого года.

Предприятиями агропромышленного комплекса произведено продуктов питания на сумму 94,2 миллиарда сомов.

В 2026 году планируется запуск 75 новых перерабатывающих предприятий.