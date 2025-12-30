Рубль и тенге продолжают дорожать, доллар дешевеет. Курс валют на 30 декабря

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге выросли, доллара и китайского юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4115 сома (снижение на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,21 сома, продажа — 87,7 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,0057 сома (рост на 0,05 процента). Новый декабрьский максимум стоимости европейской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,23 сома, продажа — 103,23 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1247 сома (рост на 0,45 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,097 сома, продажа — 1,136 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,173 сома (рост на 0,17 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1454 сома, продажа — 0,1823 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,4743 сома (снижение на 0,02 процента). Китайская валюта вновь обновила рекорд по годовой стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.
-
Восьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 22 декабря. Всего он реализовал $179,5 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $853 миллионов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.