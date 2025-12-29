Рубль и тенге подорожали к сому, доллар подешевел. Курс валют на 29 декабря

Официальные курсы российского рубля и казахстанского тенге выросли, доллара, евро и китайского юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,425 сома (снижение на 0,03 процента). Это первое изменение курса за два месяца.

Евро:

Российский рубль:

Казахстанский тенге:

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 12,4768 сома (снижение на 0,04 процента). Китайская валюта вновь обновила рекорд по годовой стоимости.

Восьмую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 22 декабря. Всего он реализовал $179,5 миллиона.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $853 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).