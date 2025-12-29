Рубль и тенге подорожали к сому, доллар подешевел. Курс валют на 29 декабря

Официальные курсы российского рубля и казахстанского тенге выросли, доллара, евро и китайского юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,425 сома (снижение на 0,03 процента). Это первое изменение курса за два месяца.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,19 сома, продажа — 87,65 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,9561 сома (снижение на 0,1 процента). Новый декабрьский максимум стоимости европейской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,26 сома, продажа — 103,23 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1197 сома (рост на 0,45 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,108 сома, продажа — 1,136 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1727 сома (скачок на 1,41 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1551 сома, продажа — 0,1812 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,4768 сома (снижение на 0,04 процента). Китайская валюта вновь обновила рекорд по годовой стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.
-
Восьмую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 22 декабря. Всего он реализовал $179,5 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $853 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.