09:35
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Экономика

Рубль, тенге и евро подешевели к сому. Курс валют на 26 декабря

Фото из интернета. Китайский юань четвертый раз подряд обновил годовой рекорд стоимости

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге снизились, китайского юаня — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,75 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,0555 сома (снижение на 0,13 процента). Новый декабрьский максимум стоимости европейской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,51 сома, продажа — 103,5 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1147 сома (снижение на 0,35 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,107 сома, продажа — 1,137 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1703 сома (снижение на 0,64 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1516 сома, продажа — 0,1798 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,4821 сома (рост на 0,11 процента). Китайская валюта вновь обновила рекорд по годовой стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.

  • Восьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 22 декабря. Всего он реализовал $179,5 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $853 миллионов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356134/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 декабря
Рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 25 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 декабря
Рубль заметно подорожал, сом дешевеет и к другим валютам. Курс на 24 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 декабря
Сом подешевел, несмотря на валютную интервенцию. Курс на 23 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 декабря
Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 декабря
Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Популярные новости
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Евро, рубль и&nbsp;тенге подешевели относительно сома. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;декабря Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря
Рубль и&nbsp;евро продолжают дорожать. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;декабря Рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 25 декабря
Рубль заметно подорожал, сом дешевеет и&nbsp;к&nbsp;другим валютам. Курс на&nbsp;24&nbsp;декабря Рубль заметно подорожал, сом дешевеет и к другим валютам. Курс на 24 декабря
Бизнес
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
26 декабря, пятница
09:33
«Министры к креслам прилипли»: о чем еще говорили делегаты курултая «Министры к креслам прилипли»: о чем еще говорили делег...
09:23
Рубль, тенге и евро подешевели к сому. Курс валют на 26 декабря
09:23
Определились чемпионы Кыргызстана по вольной борьбе
09:13
Крыша мэрии города Ош станет солнечной электростанцией
09:05
ЕЭК обнулила ввозные пошлины на отходы и лом драгметаллов до конца 2028 года