Экономика

Рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 25 декабря

Фото из интернета. Китайский юань третий раз подряд обновил годовой рекорд стоимости

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли. Доллар и казахский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,1866 сома (рост на 0,13 процента). Новый декабрьский максимум стоимости европейской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,32 сома, продажа — 103,31 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1186 сома (рост на 0,61 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,104 сома, продажа — 1,133 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1714 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1506 сома, продажа — 0,1794 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,4687 сома (рост на 0,21 процента). Китайская валюта вновь обновила рекорд по годовой стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.

  • Восьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 22 декабря. Всего он реализовал $179,5 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $853 миллионов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

