Рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 25 декабря

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли. Доллар и казахский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Казахский тенге:

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 12,4687 сома (рост на 0,21 процента). Китайская валюта вновь обновила рекорд по годовой стоимости.

Восьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 22 декабря. Всего он реализовал $179,5 миллиона.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $853 миллионов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).