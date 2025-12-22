09:40
Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря

Фото из интернета. Китайский юань после обновления годового рекорда стоимости стабилизировался

Официальные курсы евро, российского рубля и казахстанского тенге снизились. Доллар и китайский юань стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,39 сома, продажа — 87,81 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,4258 сома (снижение на 0,17 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,88 сома, продажа — 102,86 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0866 сома (снижение на 0,28 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,081 сома, продажа — 1,107 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1689 сома (падение на 0,88 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1531 сома, продажа — 0,1791 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,42 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13 сомов.

  • Седьмую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

