Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря

Фото из интернета. Китайский юань вновь бьет годовой рекорд стоимости

Официальные курсы евро, казахстанского тенге и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,5963 сома (рост на 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,94 сома, продажа — 102,92 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0897 сома (снижение на 0,66 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,086 сома, продажа — 1,11 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1704 сома (рост на 0,24 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1508 сома, продажа — 0,1794 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,4202 сома (рост на 0,06 процента). Очередной годовой рекорд стоимости китайской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13 сомов.

  • Седьмую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

