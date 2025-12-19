Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря

Официальные курсы евро, казахстанского тенге и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,5963 сома (рост на 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,94 сома, продажа — 102,92 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0897 сома (снижение на 0,66 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,086 сома, продажа — 1,11 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1704 сома (рост на 0,24 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1508 сома, продажа — 0,1794 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,4202 сома (рост на 0,06 процента). Очередной годовой рекорд стоимости китайской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13 сомов.
Седьмую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.