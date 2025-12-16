Сом подешевел относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 16 декабря

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,5876 сома (рост на 0,03 процента). Новый месячный максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,16 сома, продажа — 103,15 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0983 сома (рост на 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,093 сома, продажа — 1,119 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1678 сома (рост на 0,24 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1546 сома, продажа — 0,1785 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,4069 сома (рост на 0,09 процента). Четвертый подряд рекорд по годовой стоимости китайской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,7 сома.
Седьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.