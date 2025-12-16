09:33
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Экономика

Сом подешевел относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 16 декабря

Фото из интернета. Российский рубль прекратил падение и стабилизировался

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,5876 сома (рост на 0,03 процента). Новый месячный максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,16 сома, продажа — 103,15 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0983 сома (рост на 0,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,093 сома, продажа — 1,119 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1678 сома (рост на 0,24 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1546 сома, продажа — 0,1785 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,4069 сома (рост на 0,09 процента). Четвертый подряд рекорд по годовой стоимости китайской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,7 сома.

  • Седьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354715/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 декабря
Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 декабря
Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 декабря
Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 декабря
Рубль и тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на 10 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 декабря
Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 9 декабря
Популярные новости
Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;декабря Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря
Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;декабря Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря
ОАО &laquo;Аэропорты Кыргызстана&raquo; выставило на&nbsp;аукцион пять самолетов&nbsp;&mdash; СМИ ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ
Не&nbsp;стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на&nbsp;возведение 35-этажных домов Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов
Бизнес
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
16 декабря, вторник
09:22
Сом подешевел относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 16 декабря Сом подешевел относительно основных валют, кроме доллар...
09:20
Турция объявила о сбитом беспилотнике над Черным морем
09:16
Граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана освободили из рабства в Мьянме
09:06
Что происходит с подземным переходом на Айтматова: объект скоро откроют
08:59
Выборы-2025. Жылдызкан Джолдошова и Ыргал Кадыралиева обратились в Верховный суд
15 декабря, понедельник
23:39
Google начала тестировать функцию аудиоперевода речи в реальном времени