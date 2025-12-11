09:44
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Экономика

Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря

Фото из интернета. Китайский юань демонстрирует стабильность и обновляет годовой максимум стоимости

Официальные курсы евро и китайского юаня — выросли, российского рубля и казахстанского тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,8967 сома (рост на 0,09 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,6 сома, продажа — 102,59 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1352 сома (снижение на 0,52 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,099 сома, продажа — 1,132 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1687 сома (падение на 0,76 процента). Падение продолжается четвертый день. За это время тенге подешевел на 3,66 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1524 сома, продажа — 0,1812 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3816 сома (рост на 0,06 процента). Новый годовой максимум для валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,7 сома.

  • Седьмую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354182/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 декабря
Рубль и тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на 10 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 декабря
Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 9 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 8 декабря
Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 8 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 декабря
Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на 5 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 декабря
Сом заметно дешевеет: рубль и юань бьют годовые рекорды. Курс валют на 4 декабря
Популярные новости
Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;8&nbsp;декабря Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 8 декабря
Рубль прекратил расти и&nbsp;подешевел, евро подорожал. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;декабря Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 9 декабря
Рубль и&nbsp;тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;декабря Рубль и тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на 10 декабря
Кыргызстанская компания получит субсидии из&nbsp;бюджета ЕАЭС на&nbsp;реализацию проекта Кыргызстанская компания получит субсидии из бюджета ЕАЭС на реализацию проекта
Бизнес
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
Новогодняя акция от&nbsp;KICB: бонусы и&nbsp;выгодные кредиты Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты
МПЦ &laquo;Элкарт&raquo; принял участие в&nbsp;новом проекте 1.1 Studio МПЦ «Элкарт» принял участие в новом проекте 1.1 Studio
MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля
11 декабря, четверг
09:43
В Тюпском районе введен режим ЧС из-за непогоды В Тюпском районе введен режим ЧС из-за непогоды
09:33
Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
09:31
Касымалиев заявил о срочной защите гор Кыргызстана на фоне климатических угроз
09:30
Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
09:23
Утренний шок в Оше: мэр устроил рейд и перенес переезд рынка «Келечек»