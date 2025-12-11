Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря

Официальные курсы евро и китайского юаня — выросли, российского рубля и казахстанского тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,8967 сома (рост на 0,09 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,6 сома, продажа — 102,59 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1352 сома (снижение на 0,52 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,099 сома, продажа — 1,132 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1687 сома (падение на 0,76 процента). Падение продолжается четвертый день. За это время тенге подешевел на 3,66 процента.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1524 сома, продажа — 0,1812 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,3816 сома (рост на 0,06 процента). Новый годовой максимум для валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,7 сома.
-
Седьмую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.