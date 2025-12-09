14:14
USD 87.45
EUR 101.98
RUB 1.14
Экономика

Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 9 декабря

Фото из интернета. Российский рубль, обновив трижды годовой максимум, начал дешеветь

Официальные курсы российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня снизились, евро — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,9754 сома (рост на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,26 сома, продажа — 102,24 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1422 сома (снижение на 0,18 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,132 сома, продажа — 1,158 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1723 сома снижение на 0,58 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1538 сома, продажа — 0,1819 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3679 сома (снижение на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,25 сома, продажа — 12,6 сома.

  • Седьмую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

