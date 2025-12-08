В Кыргызстан из США поступило более $13,8 миллиона денежных переводов

В Кыргызстан из США с января по сентябрь 2025-го поступило более $13,8 миллиона денежных переводов. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

Отмечается, что в 2024 году объем трансграничных денежных переводов физических лиц из Соединенных Штатов в Кыргызскую Республику составил $54,9 миллиона.

А наиболее высокие показатели продемонстрированы с 2008-го по 2011-й, когда ежегодные объемы денежных переводов из Штатов превышали $60 миллионов.

Начиная с 2022 года статистика Нацбанка дополнена переводами, которые осуществляются через банковские мобильные приложения и электронные кошельки.