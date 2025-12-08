09:23
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Экономика

В Кыргызстан из США поступило более $13,8 миллиона денежных переводов

В Кыргызстан из США с января по сентябрь 2025-го поступило более $13,8 миллиона денежных переводов. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

Отмечается, что в 2024 году объем трансграничных денежных переводов физических лиц из Соединенных Штатов в Кыргызскую Республику составил $54,9 миллиона.

А наиболее высокие показатели продемонстрированы с 2008-го по 2011-й, когда ежегодные объемы денежных переводов из Штатов превышали $60 миллионов.

Начиная с 2022 года статистика Нацбанка дополнена переводами, которые осуществляются через банковские мобильные приложения и электронные кошельки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353715/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Центробанк России отменил лимиты на переводы за рубеж для дружественных стран
Приток денежных переводов из РФ в Кыргызстан в сентябре снизился на 18 процентов
Объем денежных переводов мигрантов КР вырос до $3 миллиардов — Сергей Вакунов
Противоречивая экономика КР: как деньги мигрантов держат рост и создают риски
Более $1,5 миллиарда денежных переводов поступило в Кыргызстан за полгода
Общий объем денежных переводов из Кыргызстана в Китай вырос на 45,2 процента
Более $1,2 миллиарда денежных переводов поступило в Кыргызстан с начала года
В России предлагают ограничить объем денежных переводов мигрантов за границу
Приток денежных переводов в Кыргызстан увеличился на 25,8 процента — ЕАБР
Рекордную сумму денежных переводов отправили мигранты из России в Кыргызстан
Популярные новости
Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;декабря Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на 5 декабря
Экстремальная жара и&nbsp;засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана Экстремальная жара и засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана
Сом заметно дешевеет: рубль и&nbsp;юань бьют годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;декабря Сом заметно дешевеет: рубль и юань бьют годовые рекорды. Курс валют на 4 декабря
Льготы ювелирам, швейникам и&nbsp;при продаже авто: президент подписал указ Льготы ювелирам, швейникам и при продаже авто: президент подписал указ
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
8 декабря, понедельник
09:19
ФПС: С начала 2025 года в КР расследовали 70 несчастных случаев на производстве ФПС: С начала 2025 года в КР расследовали 70 несчастных...
09:05
В Кербене построят дополнительный школьный корпус на 225 мест: объявлен тендер
08:44
В Кыргызстан из США поступило более $13,8 миллиона денежных переводов
08:36
Постоянно избивал и оскорблял жену. На Иссык-Куле милиция задержала мужчину
08:20
Кто становится депутатом Жогорку Кенеша, определили в ЦИК (округа и фамилии)
7 декабря, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 декабря: снег
19:57
Рост ОРВИ. В Кыргызстане 214 детсадов на карантине, 207 школ перешли на онлайн
19:00
Афиша Бишкека на неделю: киноклассика, выставки и концерты
15:00
Озеро Коль-Тор и геопарк Мадыген. Фото читателей 24.kg