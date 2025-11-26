14:15
Экономика

Ежегодно в Кыргызстане потребляют до десяти тонн форели

В последние годы в Кыргызстане активно развивается рыбоводство, особенно в направлении выращивания форели. Повышенный внутренний спрос и рост числа фермерских хозяйств способствуют устойчивому развитию отрасли. Об этом сообщает Минсельхоз.

По данным отраслевых специалистов, стоимость форели на внутреннем рынке зависит от региональных условий, логистики и веса рыбы. Рост внутреннего потребления стимулирует открытие новых хозяйств, что приводит к увеличению объемов производства и стабилизации цен на рынке.

Сельскохозяйственный кооператив «Спартак форель» из Токмока является одним из успешных примеров развития форелевого хозяйства. Кооператив выращивает рыбу с малькового возраста: при достижении веса 200–300 граммов часть форели реализуется другим хозяйствам как посадочный материал, а рыба весом свыше 1,5 килограмма поступает на рынок как товарная продукция. Годовой объем производства кооператива составляет 20 тонн товарной форели. «Спартак форель» ориентирован исключительно на внутренний рынок, куда и поставляет свою продукцию.

Отметим, на сегодняшний день внутреннее потребление форели в Кыргызстане составляет от пяти до десяти тонн в год.
