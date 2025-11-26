Рубль вновь подорожал, как и остальные валюты. Курс на 25 ноября

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,66 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,8211 сома (рост на 0,004 процента). Стабилизация после падения.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,6 сома, продажа — 101,59 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1157 сома (рост на 0,76 процента). Продолжение уверенного роста. Новый ноябрьский максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,095 сома, продажа — 1,124 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1686 сома (рост на 0,24 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1499 сома, продажа — 0,1744 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,3291 сома (рост на 0,19 процента). Новый годовой максимум стоимости китайской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 12,65 сома.
-
Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.