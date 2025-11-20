Минфин США ввел вторичные санкции против компании из Узбекистана

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило санкционный список. В обновленный перечень включили компанию из Узбекистана Datavice MCHJ.

Отмечается, что фирму подозревают в связях с российской Aeza Group, которая представляет IT-услуги. Она была включена в санкционный список ранее.

Американские власти считают, что компания предоставляет хостинг для киберпреступников, атакующих жертв в США и других странах. Минфин США также подозревают российскую компанию в создании программ-вымогателей BianLian.

Datavice создана в начале июля 2025 года и базируется в Ташкенте. Компания предоставляет услуги в области обработки данных. Руководитель и учредитель — Максим Макаров. Он тоже оказался под санкциями.