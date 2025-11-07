11:05
Экономика

В программу госприватизации включили «Кумтор оперейтинг компани»

В программу приватизации государственного имущества, утвержденную Жогорку Кенешем 1 марта 2023 года, внесены корректировки. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев 4 ноября.

Согласно изменениям, в программу приватизации включен новый объект — компания «Кумтор оперейтинг компани», которая будет внесена в уставный капитал ОАО «Кыргызалтын» в качестве имущественного вклада. Объем вносимого пакета оценивается в 200,1 миллиона сомов.

Кроме того, в программу добавлен пункт о передаче государственного предприятия «Ала-Тоо Резорт» в ведение управления делами президента.
