Экономика

Банк России представил новую тысячерублевую купюру

Новые банкноты с символами Приволжского федерального округа вводятся в обращение с 26 декабря, пишет Meduza.

Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», а также Дворец земледельцев в Казани.

Meduza
Фото Meduza

Это вторая попытка выпустить новую тысячерублевую купюру. В 2023 году Банк России ввел в обращение банкноту, на оборотной стороне которой изобразили Музей истории государственности татарского народа, расположенный в здании бывшей Дворцовой церкви. В советское время с нее сняли крест.

Представители РПЦ раскритиковали дизайн, посчитав, что бывшую церковь на банкноте можно было изобразить с крестом.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356294/
