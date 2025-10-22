Рубль вновь начал дорожать, евро дешевеет. Курс валют на 21 октября

Официальные курсы российского рубля и китайского юаня — выросли, евро — снизился. Доллар и казахстанский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,69 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,6213 сома (снижение на 0,38 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,88 сома, продажа — 101,87 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0805 сома (рост на 0,28 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,062 сома, продажа — 1,089 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1624 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1417 сома, продажа — 0,1718 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2845 сома (рост на 0,05 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,8 сома.
Пятую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.