Экономика

Рубль активно дешевеет, упали в цене евро и тенге. Курс валют на 21 октября

Фото из интернета. Российский рубль, который дорожал всю прошлую неделю, быстро теряет позиции

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге снизились, китайского юаня — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,67 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,0061 сома (снижение на 0,28 процента). 
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,26 сома, продажа — 102,25 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0775 сома (падение на 1,39 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,07 сома, продажа — 1,094 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1624 сома (снижение на 0,49 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1463 сома, продажа — 0,169 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2781 сома (рост на 0,05 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,7 сома.

  • Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
