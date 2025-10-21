Рубль активно дешевеет, упали в цене евро и тенге. Курс валют на 21 октября

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге снизились, китайского юаня — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,67 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,0061 сома (снижение на 0,28 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,26 сома, продажа — 102,25 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0775 сома (падение на 1,39 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,07 сома, продажа — 1,094 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1624 сома (снижение на 0,49 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1463 сома, продажа — 0,169 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2781 сома (рост на 0,05 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,7 сома.
Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.