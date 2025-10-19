«АгроТехЭкспо-2025». Глава кабмина посетил выставку и рассказал о достижениях

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил ярмарку сельхозпродукции «Золотая осень» и агропромышленную выставку «АгроТехЭкспо-2025», а также принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню работников агропромышленного комплекса Кыргызстана.

В рамках фестиваля «Золотая осень» предприниматели, фермеры, переработчики, специалисты по агротехнике и крупные предприятия знакомятся друг с другом и создают возможности для сотрудничества. Выставленная сельскохозяйственная продукция реализуется потребителям по низким ценам.

Адылбек Касымалиев от имени президента и кабмина поздравил работников отрасли с профессиональным праздником, а также остановился на экономическом росте страны, в том числе показателях в агропромышленном комплексе.

«По итогам января-сентября текущего года ВВП страны вырос на 10 процентов, достигнув 1,2 триллиона сомов в номинальном выражении. Из них объем валовой продукции сельского хозяйства составил 348,4 миллиардап сомов, сохранив темп роста 0,9 процента. При этом наибольшую долю в ВВП занимают переработка и производство продуктов питания — 40,1 процента, а строительство — 34,8 процента. Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства достигла 115,6 миллиарда сомов, или доля сельского хозяйства в ВВП составила 9,3 процента», — рассказал он.

Адылбек Касымалиев также отметил растущий интерес со стороны зарубежных стран к чистой экологической продукции, производимой в Кыргызстане, и отметил, что объемы экспорта увеличились.

«Во внешней торговле товарооборот с третьими странами составил $5,7 миллиарда. В том числе наши торговые отношения с Узбекистаном за январь-июль выросли на 20 процентов: импорт увеличился на 15,7 процента, а экспорт — на 28 процентов. Поэтому интенсивный рост торговли с соседними странами неизбежно ведет к развитию. Кроме того, наблюдается рост интереса к нашим товарам со стороны Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов. Товарооборот с Кореей увеличился на 29,5 процента, в том числе экспорт — на 14 процентов, а экспорт с Эмиратами — на 17 процентов», — отмечено на мероприятии.

По словам главы кабмина, сложно прокормить народ, пока не обеспечена внутренняя продовольственная безопасность. Сейчас Кыргызстан обеспечивает себя шестью из девяти самых необходимых продуктов.

«Когда мы встречаемся с представителями ЕЭК, мы всегда стараемся продвигать проекты страны. Ведь по уровню самообеспечения Казахстан составляет 87 процентов, Кыргызстан — 74 процента, а Армения — 67 процентов. В этой экономической интеграции важность экономической разведки особенно актуальна в вопросах продовольственной безопасности. Пусть будет много совместных усилий для развития нашего Кыргызстана. Продолжайте служить народу добросовестно», — сказал Адылбек Касымалиев.

Кроме того, было объявлено о запуске 28 предприятий в 2025 году, а до конца года будет запущено еще 35 новых предприятий.