14:46
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Экономика

«АгроТехЭкспо-2025». Глава кабмина посетил выставку и рассказал о достижениях

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил ярмарку сельхозпродукции «Золотая осень» и агропромышленную выставку «АгроТехЭкспо-2025», а также принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню работников агропромышленного комплекса Кыргызстана.

В рамках фестиваля «Золотая осень» предприниматели, фермеры, переработчики, специалисты по агротехнике и крупные предприятия знакомятся друг с другом и создают возможности для сотрудничества. Выставленная сельскохозяйственная продукция реализуется потребителям по низким ценам.

Адылбек Касымалиев от имени президента и кабмина поздравил работников отрасли с профессиональным праздником, а также остановился на экономическом росте страны, в том числе показателях в агропромышленном комплексе.

«По итогам января-сентября текущего года ВВП страны вырос на 10 процентов, достигнув 1,2 триллиона сомов в номинальном выражении. Из них объем валовой продукции сельского хозяйства составил 348,4 миллиардап сомов, сохранив темп роста 0,9 процента. При этом наибольшую долю в ВВП занимают переработка и производство продуктов питания — 40,1 процента, а строительство — 34,8 процента. Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства достигла 115,6 миллиарда сомов, или доля сельского хозяйства в ВВП составила 9,3 процента», — рассказал он.

Адылбек Касымалиев также отметил растущий интерес со стороны зарубежных стран к чистой экологической продукции, производимой в Кыргызстане, и отметил, что объемы экспорта увеличились.

«Во внешней торговле товарооборот с третьими странами составил $5,7 миллиарда. В том числе наши торговые отношения с Узбекистаном за январь-июль выросли на 20 процентов: импорт увеличился на 15,7 процента, а экспорт — на 28 процентов. Поэтому интенсивный рост торговли с соседними странами неизбежно ведет к развитию. Кроме того, наблюдается рост интереса к нашим товарам со стороны Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов. Товарооборот с Кореей увеличился на 29,5 процента, в том числе экспорт — на 14 процентов, а экспорт с Эмиратами — на 17 процентов», — отмечено на мероприятии.

По словам главы кабмина, сложно прокормить народ, пока не обеспечена внутренняя продовольственная безопасность. Сейчас Кыргызстан обеспечивает себя шестью из девяти самых необходимых продуктов.

«Когда мы встречаемся с представителями ЕЭК, мы всегда стараемся продвигать проекты страны. Ведь по уровню самообеспечения Казахстан составляет 87 процентов, Кыргызстан — 74 процента, а Армения — 67 процентов. В этой экономической интеграции важность экономической разведки особенно актуальна в вопросах продовольственной безопасности. Пусть будет много совместных усилий для развития нашего Кыргызстана. Продолжайте служить народу добросовестно», — сказал Адылбек Касымалиев.

Кроме того, было объявлено о запуске 28 предприятий в 2025 году, а до конца года будет запущено еще 35 новых предприятий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347700/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходят агротехническая выставка и ярмарка «Алтын күз»
Агропромышленная выставка «Агротехэкспо-2024» пройдет в Бишкеке
Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Популярные новости
Цены на&nbsp;продукты ползут вверх. Что в&nbsp;Кыргызстане подорожало заметнее всего Цены на продукты ползут вверх. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего
Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;15&nbsp;октября Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 15 октября
Рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;евро с&nbsp;юанем. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;октября Рубль продолжает дорожать, как и евро с юанем. Курс валют на 16 октября
Долг за&nbsp;асфальт: как кредит &laquo;купил&raquo; Кыргызстану новый закон о&nbsp;безопасности Долг за асфальт: как кредит «купил» Кыргызстану новый закон о безопасности
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
19 октября, воскресенье
14:38
В Бишкек прибыл туристический поезд из Германии В Бишкек прибыл туристический поезд из Германии
14:13
«АгроТехЭкспо-2025». Глава кабмина посетил выставку и рассказал о достижениях
14:05
Айсулуу Тыныбекова стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников
13:31
В Китае сразу девять генералов сняли с постов в связи с обвинениями в коррупции
13:00
Как поступить в американский вуз и учиться бесплатно: личный опыт кыргызстанки