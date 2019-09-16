Новосибирские инновации идут в Кыргызстан

24 сентября в отеле Smart Hotel Bishkek (Holiday) новосибирские экспортеры проведут презентацию своих инновационных продуктов, а также обсудят с потенциальными партнерами и заказчиками возможности сотрудничества на В2В-площадке «Биржа деловых контактов».

25 сентября предприниматели из Новосибирска посетят IV Международный форум «Евразийская неделя — 2019», а также республиканскую выставку «АгроТехЭкспо 2019».

27 сентября запланировано посещение II Российско-Кыргызского бизнес-форума и закрытия IV Международного форума «Евразийская неделя — 2019».

С 24 по 27 сентября 2019 года в Бишкек приедет делегация новосибирских экспортеров, которые работают в пищевой промышленности, а также в сфере биотехнологий и биофармацевтики.В рамках бизнес-миссии представители новосибирских компаний собираются провести деловые переговоры с бизнес-сообществом Кыргызской Республики, представителями мэрии Бишкека и торгового представительства Российской Федерации в Кыргызской Республике, а также продемонстрировать отраслевому комьюнити широкий спектр технологических новинок и эксклюзивных продуктов собственной разработки, не имеющих аналогов в мире.

В мероприятиях бизнес-миссии примут участие следующие компании: Новосибирский приборостроительный завод, «Скан Аэро», «Росветфарм», «ВердаТерра», «Химсервис», «Био-Веста», «Микопро», «Ренессанс ВИД», «ЗетГен», «Бротех».