Новосибирские инновации идут в Кыргызстан

В рамках бизнес-миссии представители новосибирских компаний собираются провести деловые переговоры с бизнес-сообществом Кыргызской Республики, представителями мэрии Бишкека и торгового представительства Российской Федерации в Кыргызской Республике, а также продемонстрировать отраслевому комьюнити широкий спектр технологических новинок и эксклюзивных продуктов собственной разработки, не имеющих аналогов в мире.
- 24 сентября в отеле Smart Hotel Bishkek (Holiday) новосибирские экспортеры проведут презентацию своих инновационных продуктов, а также обсудят с потенциальными партнерами и заказчиками возможности сотрудничества на В2В-площадке «Биржа деловых контактов».
- 25 сентября предприниматели из Новосибирска посетят IV Международный форум «Евразийская неделя — 2019», а также республиканскую выставку «АгроТехЭкспо 2019».
- 27 сентября запланировано посещение II Российско-Кыргызского бизнес-форума и закрытия IV Международного форума «Евразийская неделя — 2019».
В мероприятиях бизнес-миссии примут участие следующие компании: Новосибирский приборостроительный завод, «Скан Аэро», «Росветфарм», «ВердаТерра», «Химсервис», «Био-Веста», «Микопро», «Ренессанс ВИД», «ЗетГен», «Бротех».