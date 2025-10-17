Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 17 октября

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,7 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,958 сома (рост на 0,23 процента). Третий день роста.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,57 сома, продажа — 102,57 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1111 сома (скачок на 1,07 процента). Третий день значительного роста — 3,5 процента.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,081 сома, продажа — 1,11 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1626 сома (рост на 0,31 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1409 сома, продажа — 0,1695 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2745 сома (рост на 0,01 процента). Наибольшее суточное укрепление в октябре.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,1 сома, продажа — 12,8 сома.
-
Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.