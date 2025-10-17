10:15
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 17 октября

Фото из интернета. Российский рубль третий день скачками дорожает, укрепившись на 3,5 процента по отношению к сому

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,7 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,958 сома (рост на 0,23 процента). Третий день роста.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,57 сома, продажа — 102,57 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1111 сома (скачок на 1,07 процента). Третий день значительного роста — 3,5 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,081 сома, продажа — 1,11 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1626 сома (рост на 0,31 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1409 сома, продажа — 0,1695 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2745 сома (рост на 0,01 процента). Наибольшее суточное укрепление в октябре.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,1 сома, продажа — 12,8 сома.

  • Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347479/
просмотров: 409
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 октября
Рубль продолжает дорожать, как и евро с юанем. Курс валют на 16 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 октября
Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 15 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 октября
Сом подешевел к основным валютам, кроме доллара и юаня. Курс на 14 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 октября
Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 октября
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме рубля. Курс на 10 октября
Популярные новости
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль подешевели. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября
Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;15&nbsp;октября Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 15 октября
Цены на&nbsp;продукты ползут вверх. Что в&nbsp;Кыргызстане подорожало заметнее всего Цены на продукты ползут вверх. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего
Рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;евро с&nbsp;юанем. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;октября Рубль продолжает дорожать, как и евро с юанем. Курс валют на 16 октября
Бизнес
Криптовалюта теперь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Криптовалюта теперь в «Мой О!»
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
Как номер телефона может стать вашим личным брендом Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
17 октября, пятница
10:08
В приложении «Түндүк» можно будет поставить самозапрет на оформление кредита В приложении «Түндүк» можно будет поставить самозапрет...
09:49
«Томагавки» для Украины: Трамп заявил, что ракет много, но они нужны самим США
09:37
Криптовалюта теперь в «Мой О!»
09:32
Онлайн или офлайн? В школах Бишкека возникла путаница из-за занятий
09:24
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 17 октября