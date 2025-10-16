10:01
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Экономика

Рубль продолжает дорожать, как и евро с юанем. Курс валют на 16 октября

Фото из интернета. Российский рубль второй день мощно прибавляет в цене, укрепившись на 2,4 процента по отношению к сому

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахского тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,27 сома, продажа — 87,72 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,7218 сома (рост на 0,64 процента). Резкое восстановление после октябрьского минимума.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,34 сома, продажа — 102,33 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0993 сома (рост на 0,65 процента). Второй день значительного роста.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,097 сома, продажа — 1,124 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1621 сома (снижение на 0,25 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1424 сома, продажа — 0,1709 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2734 сома (рост на 0,23 процента). Наибольшее суточное укрепление в октябре.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,1 сома, продажа — 12,8 сома.

  • Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
