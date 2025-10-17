Отмена чаевых в кафе. Официанты получали меньше половины из процентов

Ведущий специалист управления антимонопольной политики Министерства экономики и коммерции Адилет Жумабеков прокомментировал введение в действие отмены оплаты обслуживания в ресторанах, кафе и других точках общепита. Об этом он рассказал в эфире «Биринчи радио».

По словам специалиста, официанты получали лишь 7 процентов из 15, которые накидывают рестораны и кафе за обслуживание. Остальная сумма тратилась на хозяйственные нужды, например, на замену посуды или покупку салфеток.

Адилет Жумабеков отметил, что после вступления поправок в силу все точки общепита должны отображать в чеке прозрачную информацию. Он добавил: поступало много жалоб на то, что рестораны и кафе не отображали в чеках взимаемые за обслуживание 15 процентов.

«Если кто-либо попробует завышать цены без каких-то оснований, всегда найдется конкурент, который предложит такую же услугу, но дешевле», — считает ведущий специалист.

Он также подчеркнул, что владельцы кафе и ресторанов теперь должны платить официантам фиксированную зарплату.

Напомним, с 1 января 2026 года в ресторанах, кафе и других точках общепита Кыргызстана запрещается взимать плату за обслуживание, подачу блюд, сервировку и другие действия персонала отдельно от основной стоимости заказа. Постановление принято в кабинете министров.

Согласно документу, все услуги должны быть включены в цену, указанную в меню/прайс-листе, до оформления заказа. Итог к оплате не должен отличаться от суммы, рассчитанной на основании публично представленного прейскуранта.

Общепиту рекомендовано привести меню, прайсы, кассовые и программные решения в соответствие и исключить любые проценты за обслуживание до указанного срока.