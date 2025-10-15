11:08
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Экономика

Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 15 октября

Фото из интернета. Российский рубль продолжает штормить — падение сменяется ростом и наоборот

Официальные курсы евро, казахстанского тенге и китайского юаня снизились, российского рубля — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,27 сома, продажа — 87,72 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,0747 сома (снижение на 0,23 процента). Новый минимум октября.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,96 сома, продажа — 101,89 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0922 сома (скачок на 1,72 процента). Наибольшее суточное укрепление валюты с августа.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,085 сома, продажа — 1,107 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1625 сома (снижение на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1446 сома, продажа — 0,1691 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2452 сома (снижение на 0,13 процента). С начала октября валюта потеряла к сому 0,27 процента стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,15 сома, продажа — 12,85 сома.

  • Пятую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
