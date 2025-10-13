09:43
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Экономика

Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября

Фото из интернета. Российский рубль после того, как дорожал всю прошлую неделю, вновь начал дешеветь

Официальные курсы доллара, казахского тенге и китайского юаня выросли, евро и российского рубля — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,003 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,7 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,254 сома (снижение на 0,29 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,87 сома, продажа — 101,85 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0708 сома (снижение на 0,17 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,068 сома, продажа — 1,087 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1622 сома (рост на 0,43 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1411 сома, продажа — 0,1687 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2756 сома (рост на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,9 сома.


  • Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
