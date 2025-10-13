Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября

Официальные курсы доллара, казахского тенге и китайского юаня выросли, евро и российского рубля — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,003 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,7 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,254 сома (снижение на 0,29 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,87 сома, продажа — 101,85 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0708 сома (снижение на 0,17 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,068 сома, продажа — 1,087 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1622 сома (рост на 0,43 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1411 сома, продажа — 0,1687 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2756 сома (рост на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,9 сома.
-
Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.