Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября

Официальные курсы доллара, казахского тенге и китайского юаня выросли, евро и российского рубля — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Казахский тенге:

Китайский юань:

Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).