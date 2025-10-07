Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября

Официальные курсы доллара, казахстанского тенге и китайского юаня выросли, евро и российского рубля — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,66 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,0279 сома (снижение на 0,61 процента). Наибольшее падение за последние две недели.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,61 сома, продажа — 102,6 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0591 сома (падение на 1,08 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,046 сома, продажа — 1,072 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1602 сома (рост на 0,31 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1407 сома, продажа — 0,171 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2831 сома (рост на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,7 сома.
-
Пятую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.