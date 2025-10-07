11:00
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Экономика

Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября

Фото из интернета. Российский рубль после бурного роста столь же быстро начал дешеветь

Официальные курсы доллара, казахстанского тенге и китайского юаня выросли, евро и российского рубля — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,66 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,0279 сома (снижение на 0,61 процента). Наибольшее падение за последние две недели.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,61 сома, продажа — 102,6 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0591 сома (падение на 1,08 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,046 сома, продажа — 1,072 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1602 сома (рост на 0,31 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1407 сома, продажа — 0,171 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2831 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,7 сома.


  • Пятую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346209/
просмотров: 600
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 октября
Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 октября
Евро, российский рубль и тенге подорожали к сому. Курс валют на 3 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 октября
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 2 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 октября
Доллар, евро и российский рубль подорожали к сому. Курс валют на 1 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 сентября
Доллар подешевел к сому, рубль подорожал. Курс валют на 30 сентября
Популярные новости
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
В&nbsp;энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов В энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Евро, российский рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;октября Евро, российский рубль и тенге подорожали к сому. Курс валют на 3 октября
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
7 октября, вторник
10:55
Адылбек Касымалиев поздравил авиаторов: Кыргызстан готовится к открытию неба ЕС Адылбек Касымалиев поздравил авиаторов: Кыргызстан гото...
10:48
В больнице скорой медпомощи и бишкекском ЦСМ № 9 проведут капремонт
10:45
Запрет на ввоз кузовов автотранспортных средств ввели в Кыргызстане
10:19
За девять месяцев точки общепита в Бишкеке оштрафовали на 19,6 миллиона сомов
10:17
За неделю в Кыргызстане зарегистрировали более 5,3 тысячи случаев ОРВИ