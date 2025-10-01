09:39
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Экономика

Доллар, евро и российский рубль подорожали к сому. Курс валют на 1 октября

Фото из интернета. Российский рубль на этой неделе стал быстро дорожать

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля выросли. Казахстанский тенге и китайский юань стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4096 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,22 сома, продажа — 87,65 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,75 сома (рост на 0,27 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,80 сома, продажа — 102,78 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0533 сома (рост на 0,44 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,046 сома, продажа — 1,072 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1593 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1376 сома, продажа — 0,1723 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2778 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,1 сома, продажа — 12,7 сома.
