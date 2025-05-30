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Экономика

В 2025 году безалкогольное пиво может стать вторым по популярности напитком

В 2025 году безалкогольное пиво может стать вторым по популярности пивным напитком в мире. Такой прогноз распространила аналитическая компания International Wine and Spirits Research (IWSR).

иллюстративное
Фото иллюстративное

«Что касается глобальных тенденций, то безалкогольные напитки продолжали демонстрировать уверенный рост в 2024 году. Рынок безалкогольного пива вырос на 9 процентов, и, по прогнозам IWSR, в этом году оно обойдет по объему продаж эль и станет второй продаваемой пивной категорией в мире», — говорится в сообщении.

В то время как общий объем продаж пива в 2024 году сократился примерно на 1 процент, объемы продаж его безалкогольного аналога по всему миру выросли. Согласно прогнозам, вплоть до 2029 года продажи безалкогольного пива будут ежегодно увеличиваться на 8 процентов.

Рост популярности безалкогольного пива обеспечивает поколение Z и миллениалы, которые все чаще отказываются от алкоголя в пользу здорового образа жизни, говорится в исследовании. Чтобы угодить покупателям, тренд подхватывают и крупные компании. Такие гиганты отрасли как Guinness, Heineken и Budweiser уже включили в свою линейку безалкогольные альтернативы.

Отметим, что безалкогольное пиво пока занимает лишь около 2 процента мирового рынка. Пальма первенства по-прежнему у лагера, его продажи составляют 92 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330910/
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