09:01
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Экономика

Кыргызстанские компании будут отправлять мясо на экспорт в Южную Корею

Кыргызстанские компании будут отправлять мясо на экспорт в Южную Корею. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным пресс-службы ведомства, несколько компаний, включая кыргызско-корейскую с долей участия ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» договорились сотрудничать.

Соглашение предусматривает совместную организацию производства, закупки и экспорта термически обработанного мяса в Республику Корея.

Партнеры будут отвечать за поставку мясной продукции надлежащего качества и соблюдение международных стандартов, проводить экспортные операции, оформление документов и взаимодействовать с корейскими импортерами.

ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» оказывает поддержку в рамках своей компетенции: содействует в получении ветеринарных и разрешительных документов, а также взаимодействует с государственными органами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344607/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Не все компании в Кыргызстане готовы к экспорту своей продукции
Экспортный потенциал представил Кыргызстан на ярмарке услуг CIFTIS-2025 (Китай)
Семь штрафов наложили за завышение цен на мясо в Кыргызстане
Нацбанк зафиксировал снижение экспорта и импорта товаров во втором квартале
В Южной Корее пожилым людям и пациентам с деменцией начали выдавать кукол с ИИ
Первый контракт на поставку мясной продукции в Кыргызстан заключен в Беларуси
В Бишкеке за завышение цен на мясо оштрафован магазин
Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
Антимонопольный комитет: цены на мясо в Нарыне стабильные
Ограничение цен на мясо в Кыргызстане. Кто за этим будет следить и что оно даст
Популярные новости
Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на&nbsp;22&nbsp;сентября Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября
Минтранс заасфальтировал более 10&nbsp;километров горных дорог в&nbsp;Тюпском районе Минтранс заасфальтировал более 10 километров горных дорог в Тюпском районе
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;20&nbsp;сентября. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 20 сентября. Как изменились цены за неделю
Скоро зима. Антимонопольная служба не&nbsp;исключает повышения цен на&nbsp;уголь Скоро зима. Антимонопольная служба не исключает повышения цен на уголь
Бизнес
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
24 сентября, среда
08:43
Больше всего пожаров происходит в частных домах, рассказал специалист МЧС Больше всего пожаров происходит в частных домах, расска...
08:33
Скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале
08:24
Кыргызстанские компании будут отправлять мясо на экспорт в Южную Корею
08:12
Конкурс на организацию пассажирских перевозок по 25 маршрутам объявил Минтранс
07:45
Президент Кыргызстана призвал Запад вернуть замороженные активы Афганистана