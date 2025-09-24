Кыргызстанские компании будут отправлять мясо на экспорт в Южную Корею. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным пресс-службы ведомства, несколько компаний, включая кыргызско-корейскую с долей участия ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» договорились сотрудничать.

Соглашение предусматривает совместную организацию производства, закупки и экспорта термически обработанного мяса в Республику Корея.

Партнеры будут отвечать за поставку мясной продукции надлежащего качества и соблюдение международных стандартов, проводить экспортные операции, оформление документов и взаимодействовать с корейскими импортерами.

ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» оказывает поддержку в рамках своей компетенции: содействует в получении ветеринарных и разрешительных документов, а также взаимодействует с государственными органами.