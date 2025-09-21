Для строительства пункта приема сахарной свеклы трансформируют землю в Ак-Кудуке

Для строительства пункта приема сахарной свеклы трансформируют землю в Ак-Кудукском айыльном аймаке Иссык-Атинского района Чуйской области. Соответствующее постановление кабмина подписал Адылбек Касымалиев.

Земля ранее принадлежала ОАО «Кошой». Согласно документу, участок площадью 6,16 гектара переводится из категории сельхозназначения в промышленную категорию. Решение принято для строительства пункта приема сахарной свеклы «Кант».

Отмечается, что земля должна использоваться строго по целевому назначению. Государственная администрация района обязана обеспечить возмещение потерь сельхозпроизводства, внести изменения в учетные документы и подготовить градостроительную документацию с учетом строительных норм и требований к сейсмоустойчивости. Местным властям необходимо организовать систему отвода дождевых и талых вод, соблюдать санитарные и экологические стандарты, а также обеспечить археологический надзор при проведении земляных работ.