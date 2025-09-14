14:58
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Экономика

Кумтор: как распределялись доходы от золота при шести президентах

Руководитель пресс-службы президента КР Дайыр Орунбеков обнародовал в соцсетях сводные данные о добыче золота на месторождении Кумтор и доходах от него за весь период эксплуатации — с 1997 по 2025 год.

Периоды правления и показатели добычи

Аскар Акаев (1997–2005 годы)

Добыто 157,7 тонны золота. Общий доход составил 1 миллиард 620 миллионов долларов, полностью ушел иностранной компании. Доля Кыргызстана — 0.

Курманбек Бакиев (2005–2010 годы)

Добыто 68 тонн. Общий доход — $1 миллиард 416 миллионов, республика не получила дохода.

Роза Отунбаева (2010–2011 годы)

Добыто 17,7 тонны. Общий доход — $703,75 миллиона, Кыргызстан получил $34,4 миллиона.

Алмазбек Атамбаев (2011–2017 годы)

Добыто 97,6 тонны. Общий доход — $5 миллиардов 195 миллионов, доля Кыргызстана — $43,5 миллиона.

Сооронбай Жээнбеков (2017–2020 годы)

Добыто 70,4 тонны. Общий доход — $3 миллиарда 141 миллион, Кыргызстан получил $23,7 миллиона.

Садыр Жапаров (2021–2025 годы)

Добыто 57,9 тонны. Весь доход от добытого золота — $3 миллиарда 445 миллионов, в том числе $441 миллион дивидендов — полностью остались в Кыргызстане.

Всего за 1997–2025 годы добыто 469,4 тонны золота.

Как подчеркнул Дайыр Орунбеков, в период правления предыдущих президентов основной доход уходил иностранным компаниям. При Садыре Жапарове весь доход от добычи остается в стране и обеспечивает значительные поступления в бюджет.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343450/
просмотров: 484
Версия для печати
Материалы по теме
Цены на золото впервые в истории превысили $3 тысячи 700 за унцию
На поездку в Италию и Ватикан делегация потратила 11 миллионов сомов
Садыр Жапаров посетит Нарынскую область, состоится открытие аэропорта
Рост цен на золото до $5 тысяч за унцию спрогнозировали аналитики Goldman Sachs
Кыргызстан покупает здания для посольств и квартиры для дипломатов за рубежом
Цены на золото обновили исторический рекорд, превысив $3 тысячи 600 за унцию
Саммит ШОС в Тяньцзине ведет к одиночеству Запада? Аналитика на полях
Садыр Жапаров объяснил, почему изменил свое мнение о национализации Кумтора
Концептуальное выступление Садыра Жапарова в Джалал-Абаде. Главные цитаты
В Сузаке снесли 100-летнюю школу и построили новую. Ее открыл Садыр Жапаров
Популярные новости
Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана
Рубль резко подешевел, евро и&nbsp;юань дорожают. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;сентября Рубль резко подешевел, евро и юань дорожают. Курс валют на 10 сентября
Сом подорожал к&nbsp;рублю, евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;сентября Сом подорожал к рублю, евро и тенге. Курс валют на 11 сентября
Тендер на&nbsp;строительство второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 выиграла КНР Тендер на строительство второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 выиграла КНР
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
14 сентября, воскресенье
14:31
Масштабные увольнения прошли в компании миллиардера Илона Маска Масштабные увольнения прошли в компании миллиардера Ило...
14:02
Сигнал о преступлении больше не примут, если... Депутат критикует поправки в УК
13:45
Кумтор: как распределялись доходы от золота при шести президентах
13:26
В Кыргызстан из РФ репатриированы пять младенцев, оставшихся без попечения
13:16
В Кыргызстане пройдут Дни культуры России