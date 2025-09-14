Кумтор: как распределялись доходы от золота при шести президентах

Руководитель пресс-службы президента КР Дайыр Орунбеков обнародовал в соцсетях сводные данные о добыче золота на месторождении Кумтор и доходах от него за весь период эксплуатации — с 1997 по 2025 год.

Периоды правления и показатели добычи

Добыто 157,7 тонны золота. Общий доход составил 1 миллиард 620 миллионов долларов, полностью ушел иностранной компании. Доля Кыргызстана — 0.

Курманбек Бакиев (2005–2010 годы)

Добыто 68 тонн. Общий доход — $1 миллиард 416 миллионов, республика не получила дохода.

Роза Отунбаева (2010–2011 годы)

Добыто 17,7 тонны. Общий доход — $703,75 миллиона, Кыргызстан получил $34,4 миллиона.

Алмазбек Атамбаев (2011–2017 годы)

Добыто 97,6 тонны. Общий доход — $5 миллиардов 195 миллионов, доля Кыргызстана — $43,5 миллиона.

Сооронбай Жээнбеков (2017–2020 годы)

Добыто 70,4 тонны. Общий доход — $3 миллиарда 141 миллион, Кыргызстан получил $23,7 миллиона.

Садыр Жапаров (2021–2025 годы)

Добыто 57,9 тонны. Весь доход от добытого золота — $3 миллиарда 445 миллионов, в том числе $441 миллион дивидендов — полностью остались в Кыргызстане.

Всего за 1997–2025 годы добыто 469,4 тонны золота.

Как подчеркнул Дайыр Орунбеков, в период правления предыдущих президентов основной доход уходил иностранным компаниям. При Садыре Жапарове весь доход от добычи остается в стране и обеспечивает значительные поступления в бюджет.